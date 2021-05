Il plesso dell'istituto Giulio Cesare di Sabaudia intitolato a Rita Levi Montalcini

Il plesso della scuola secondaria di II grado dell’Istituto omnicomprensivo “Giulio Cesare” di Sabaudia ha un nuovo nome: Rita Levi Montalcini. Sabato mattina, alla presenza della nipote della celebre scienziata premio Nobel, Piera Levi Montalcini, del presidente della Provincia, Carlo Medici e del sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, si è tenuta la cerimonia di intitolazione.

Dopo aver scoperto la targa all’ingresso della scuola di via del Parco nazionale, nella palestra dell’Istituto si è festeggiato l’evento insieme ai primi 20 anni della scuola. In un percorso suddiviso in capitoli tra passato, presente e futuro, gli studenti hanno messo in mostra le loro capacità, attraverso musica, letture ed esibizioni di ginnastica, nel mentre alcune personalità - che hanno contribuito alla realizzazione della scuola superiore di Sabaudia e alla sua crescita - hanno ripercorso la storia di quella che è ora la “Rita Levi Montalcini”. Su tutti l’ex dirigente scolastico, Nicola Di Battista e l'ex sindaco e docente, Mario Tieghi.

“Con l’intitolazione a Rita Levi Montalcini - ha dichiarato la dirigente scolastica Miriana Zannella - la nostra scuola acquista prestigio e autonomia. Siamo una realtà in crescita, non solo nei numeri, ma anche e soprattutto negli indirizzi formativi e nei contenuti che offriamo agli studenti. A breve, inoltre, partiranno i lavori di ampliamento che ci permetteranno di avere nuove aule e nuovi impianti sportivi”. L’Istituto “Rita Levi Montalcini” dall’inizio dell'anno scolastico è anche Liceo sportivo. Un indirizzo che si aggiunge a quelli già esistenti:Tecnico Informatico, Tecnico Meccanico, Meccatronico, Liceo scientifico tradizionale, Liceo delle scienze applicate.