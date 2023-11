Accertamenti ambientali, irregolarità in un'azienda agricola di Sabaudia

Nell'ambito dei controlli predisposti sul territorio dai carabinieri del Noe di Latina, in collaborazione con il personale del comando provinciale, del Nas e dell'Arpa Lazio, due persone, rappresentanti di un'impresa, sono state denunciate all'autorità giudiziaria.

I militari in particolare hanno effettuato accertamenti di natura ambientale in un'azienda agricola di Sabaudia e nel corso delle ispezioni hanno rilevato irregolarità, accertando che alcune aree scoperte e non pavimentate, di pertinenza dei locali dell'azienda, erano sprovviste di un sistema di raccolta delle acque piovane. Le aree in questione erano adibite a deposito di materiale di vario genere. Al termine delle verifiche i militari hanno quindi prescritto ai titolari dell'azienda di sanare le violazioni.