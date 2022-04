Le condizioni del lavoro in agricoltura al centro del congresso della Uila

Sarà dedicato al tema delle condizioni di lavoro dei braccianti e del contrasto al fenomeno del caporalato il congresso della Uila di Latina e Frosinone, che si svolgerà sabato 9 aprile a Sabaudia presso il Parco Nazionale del Circeo. A sei anni dall'introduzione della Legge 199/2016 saranno valutate le ricadute rispetto alle reali condizioni di lavoro dei braccianti agricoli in una delle aree a vocazione agricola più importanti della provincia di Latina e dell’intero territorio nazionale.

I lavori, ai quali è prevista la partecipazione di numerosi addetti del settore iscritti al sindacato della Uila Uil della zona, tra cui la nutrita comunità indiana presente sul territorio, saranno aperti alle 15.30 dall’introduzione del capolega della Uila di Latina Sud Vittorio Battisti, a cui seguiranno gli interventi del segretario generale Giorgio Carra, di Alberto Civica, segretario generale Uil Lazio, e di Stefano Mantegazza, segretario generale Uila. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale della Uil Pier Paolo Bombardieri. I lavori termineranno con la elezione dei delegati al congresso territoriale della Uila Uil di Latina e Frosinone, previsto per il 6 maggio. Il congresso della Lega sarà l’occasione per tracciare un bilancio dell’azione sindacale della Uila, presente con sedi e operatori. Saranno inoltre valutati i primi risultati di una ricerca effettuata sui dati lavorativi 2014-2020 degli operai agricoli a tempo determinato (numero, giornate lavorate, provenienza), coadiuvata anche con interviste dirette ai lavoratori, per verificare l'andamento della qualità lavorativa nella provincia di Latina, in seguito all’approvazione della legge 199/2016 e alle iniziative di contrastare allo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Con il congresso inizia così un percorso di ascolto da parte della segreteria nazionale della Uila sui risultati realizzati nella lotta al caporalato, con l’obiettivo di presentare in Parlamento le correzioni necessarie a renderla più efficace.