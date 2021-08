Maltrattamenti in famiglia, 24enne dagli arresti domiciliari al carcere

Il ragazzo è stato arrestato a Sabaudia in esecuzione di ordinanza cautelare richiesta dalla Procura che ha disposto anche l'allontanamento dalla casa

Un 24enne è stato arrestato questa mattina a Sabaudia dai carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone su richiesta del sostituto procuratore Martina Taglione.

Il giovane era già agli arresti domiciliari e gli è stato anche notificata una ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti della quale si è reso responsabile di maltrattamenti.

Il 24enne è stato portato presso il carcere di Cassino.