Picchia la moglie poi cerca di buttarle addosso acqua bollente, lei chiama il 112 e lo fa arrestare

Ha picchiato la moglie utilizzando tutti i mezzi che aveva aa disposizione ma lei, stanca di subire, ha chiamato i carabinieri e lo ha fatto arrestare.

E' accaduto a Sabaudia dove un cittadino di nazionalità indiana di 36 anni è stato fermato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo il racconto della vittima il marito era tornato a casa ubriaco e avea cominciato ad aggredirla per poi passare dalle parole ai fatti: l'aveva picchiata utilizzando prima una scarpa, poi un coltello e alla fine aveva anche cercato di gettarle addosso una 'pentola di acqua bollente. A quel punto lei ha chiesto aiuto al 112 e nell'abitazione della coppia, che ha una figlia minorenne, è arrivata una pattuglia della locale stazione dei carabinieri: i militari hanno fermato l'aggressore mentre la donna è stata medicata dai sanitari per le contusioni e le ferite riportate. Per lei una prognosi di 7 giorni. Lo straniero non è nuovo a episodi del genere tanto che la compagna in passato aveva già presentato una denuncia contro di lui per maltrattamenti per poi ritirarla.

Questa mattina il 36enne, assistito dall'avvocato Francesca Giuffrida, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per l'udienza di convalida. Lui non ha risposto alle domande e si è avvalso della facoltà di non rispondere così il gip ha convalidato l'arresto e lo ha rimesso in libertà emettendo però a suo carico un provvedimento di divieto di avvicinamento alla parte offese.