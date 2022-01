Nuovo centro di accoglienza notturna: attivato il servizio a supporto delle fasce più fragili

Sul territorio di Sabaudia è stato aperto ed è attivo fino al 31 marzo un centro di accoglienza notturna per offrire un posto letto, servizi per l'igiene e la prima colazione alle persone che hanno difficoltà alloggiativa. Si tratta di un progetto attivato dall'amministrazione comunale a integrazione del servizio di dormitorio distrettuale, per cercare di rispondere in modo più capillare a situazioni di criticità, acuite anche dall'innalzamento della curva dei contagi.

La struttura messa a disposizione dalla parrocchia S.S.Annunziata ospita fino a 4 persone in condizione di bisogno e prive di ricovero notturno igienicamente sano, ed è gestita dalla cooperativa sociale Ninfea. L’ingresso degli ospiti è possibile ogni giorno dalle 20 alle 21 in ottemperanza ai protocolli anti covid, mentre l’uscita dalla struttura deve avvenite entro le 8 del giorno successivo.

“L’apertura di un Centro di accoglienza notturna a Sabaudia rappresenta un altro importante tassello nell’ambito dei servizi sociali predisposti dall’Amministrazione a sostegno della comunità ed in particolare delle fasce più fragili - commenta il consigliere delegato Francesca Marino - In un momento di così forte criticità legata alla pandemia, a cui si aggiunge quella connessa al periodo invernale, era importante riuscire a dare sostegno a chi un tetto sicuro non ce l’ha. Il centro, che parte in via sperimentale, vuole essere l’incipit di una progettualità più ampia volta all’assistenza dei più deboli”.