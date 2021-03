Sabaudia, omessa custodia e detenzione abusiva di armi: denunciati padre e figlio

Padre e figlio sono stati denunciati a Sabaudia nel corso di una serie di controlli da parte dei controlli sulla corretta detenzione delle armi. Nel corso dello specifico servizio, i militari della locale Stazione hanno seguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dei due uomini un 70enne di Pontinia e un 44enne di Terracina.

In particolare il primo, detentore di un regolare di porto d'armi, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7.65, con relativo munizionamento regolarmente denunciati, ma non custoditi nell’apposito armadio, mentre l’altro, sprovvisto di porto d'armi, è stato trovato in possesso di un fucile a pompa calibro 12, con relativo munizionamento, di proprietà del padre. Le armi sono state poste sotto sequestro per gli ulteriori adempimenti di legge.