Omicidio a Sabaudia, indagine lampo dei carabinieri: due arresti

Arresti lampo dei carabinieri del Nucleo investigativo di Latina, che hanno chiuso rapidamente il cerchio sull'omicidio di un cittadino indiano di 48 anni avvenuto a Sabaudia. L'uomo è rimasto vittima di un violento pestaggio ed è rimasto agonizzante per molte ore in un campo a poca distanza dalle abitazioni della frazione di Sabaudia abitate dalla comunità indiana. Solo nella mattinata di ieri un connazionale, trovandolo, ha allertato un'ambulanza del 118. Ma era ormai troppo tardi e poco dopo l'arrivo all'ospedale Goretti di Latina l'uomo è deceduto per le gravi ferite riportate .

Il delitto è maturato nell'ambito di una festa celebrata la sera di domenica, il Natale indiano, che aveva visto la comunità riunirsi nel piazzale antistante il residence di Bella Farnia. Non è chiaro il movente dell'omicidio, perché i due uomini fermati dai militari guidati dal tenente colonnello Antonio De Lise non hanno confessato. Non si esclude però l'ipotesi di vecchi rancori legati a una pregressa convivenza.

Il cerchio si è chiuso già nella serata di ieri, quando i sospetti sono stati condotti al comando provinciale di Latina per essere interrogati. Destinatari del fermo sono due connazionali che convivevano con la vittima.