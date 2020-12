Omicidio a Sabaudia, ucciso Fabrizio Moretto. Era indagato per la morte di Erik D'Arienzo

Omicidio a Sabaudia, in località Bella Farnia. E' accaduto nella serata di oggi, 21 dicembre, in via della Tartaruga. La vittima è Fabrizio Moretto, 25 anni, raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre era alla guida del suo scooter.

Il giovane si trovava insieme ad Erik D'Arienzo, 29enne, morto lo scorso settembre sulla Pontina, tra Latina e Sabaudia, anche lui mentre era a bordo di uno scooter. Per la morte di Erik D'Arienzo si indaga la Procura indaga per omicidio e tra gli indagati c'era proprio Fabrizio Moretto.

Secondo le prime informazioni Moretto è stato raggiunto alla schiena da almeno un colpo partito da una pistola di piccolo calibro, ma i proiettili potrebbero essere di più. Si attende infatti l'arrivo del medico legale sul posto per esaminare il corpo. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Latina.