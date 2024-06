Omicidio Gianni, le paure della vittima: "Ha detto che se mi incontra per strada mi ammazza"

Cinque colpi di fucile da caccia tre dei quali, quelli che lo hanno ucciso, sparati da una distanza di un metro quando la vittima era già a terra. Così è morto Marco Gianni, il 31enne imprenditore all'interno della sua azienda agricola di Borgo San Donato per mano dell'ex marito della sua compagna. Una ricostruzione dettagliata quella andata in scena nella prima udienza del processo davanti alla Corte di assise di Latina a Riccardo Di Girolamo, 33 anni, accusato di omicidio volontario. In aula sono stati ascoltati i primi testi del pubblico ministero Daria Monsurrò che hanno delineato non soltanto le modalità dell'uccisione, avvenuta il 13 aprile dello scorso anno ma anche la rabbia e la gelosia che da tempo l'imputato covava per la vittima.

I messaggi minacciosi

A riprova di tale ossessione ci sono numerosi messaggi recuperati dal telefono nei quali Gianni esprimeva tutta la sua preoccupazione per le minacce che riceveva. Quelli messi insieme dagli investigatori, come ha raccontato il luogotenente dei carabinieri Ludovico Iagnocco, all'epoca in servizio presso il Nucleo investigativo, partono dal 2021 e arrivano fino al 2024, poche settimane prima dell’omicidio, con alcuni periodi di interruzione ma comunque sono tutti dello stesso tenore. L’elenco dei testi è stato depositato agli atti del processo: il maggior numero di comunicazioni è indirizzato dalla vittima a Giada, la sua compagna, e fa riferimento a Di Girolamo. Quelli messi insieme dagli investigatori, contenuti nel cellulare della vittima, partono dal 2021 e arrivano fino al 2024, poche settimane prima dell’omicidio, con alcuni periodi di interruzione ma comunque sono tutti dello stesso tenore. L’elenco dei testi è stato depositato ieri agli atti del processo: il maggior numero di comunicazioni è indirizzato dalla vittima a Giada, la sua compagna. “Sono sei mesi che mi minaccia di morte” scriveva Gianni già nel 2021 palesemente spaventato. E ancora “Mi ha detto che se mi vede per strada mi fa tanto male”, “Mi sento seguito”, “Stavo parlando per strada con una persona, lui si è avvicinato e mi ha minacciato”. I suoi timori il 31enne li esprime anche dialogando via chat con alcune amiche: ad una confida di essere stato minacciato di morte, ad un’altra racconta invece come Di Girolamo si fosse avvicinato a lui durante una manifestazione sportiva pubblica minacciandolo con una mazza. Dal racconto dell'investigatore è emerso anche che Di Girolamo e la ex moglie il 12 aprile dovevano vedersi dall'avvocato per definire un accordo sui due figli della coppia ma lui il giorno prima dell'omicidio ha chiesto di posticiparlo.

Gli spari nell'azienda

E' stato invece il medico legale Fabio Guidato a ricostruire l'uccisione di Gianni, avvenuta all'interno di un magazzino della sua ditta. L'ex marito della compagna è arrivato in auto e gli ha sparato cinque colpi con un fucile da caccia che lo hanno raggiunto al torace, all'addome e alla tempia, gli ultimi due esplosi da vicino e dall'alto verso il basso quando la vittima era già a terra ferita ma ancora viva. Quando Di Girolamo è rientrato a casa a Pontinia ha trovato i carabinieri ad aspettarlo e l'arma era nella sua auto mentre nell'abitazione c'erano altri tre fucili da caccia. L'uomo ha confessato immediatamente.

Il processo proseguirà il 9 luglio quando in aula saranno ascoltati altri testi del pubblico ministero e probabilmente anche la compagna e il fratello della vittima che si sono costituiti parte civile insieme ai genitori di Gianni con gli avvocati Giamila Dezio e Stefano Ciapanna.