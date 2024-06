Impianto di refrigerazione non funzionante sul camion: sequestrati 1.300 chili di mozzarelle

Gli agenti della polizia stradale di Terracina hanno fermato un camion lungo la Pontina, nel territorio di Sabaudia, e hanno accertato diverse irregolarità nel trasporto della merce. Il controllo si è concluso son il sequestro di 1.300 chili di mozzarelle.

I poliziotti hanno infatti accertato che il mezzo pesante aveva un impianto di refrigerazione non funzionante e che gli alimenti che trasportava non erano quindi conservati in regime di temperatura controllata. I centauri della polstrada hanno dunque richiesto l'intervento del personale della Asl di Latina che ha in effetti dichiarato che la merce non era ormai più idonea al consumo. I 1.300 chili di mozzarelle destinati al mercato locale sono stati quindi sottoposto a sequestro e distrutti da una ditta specializzata del settore.

Il conducente del mezzo è stato multato per mille euro e gli è stata addebitata la spesa per lo smaltimento della merce, pari a oltre 1.600 euro.

Nella stessa giornata gli agenti hanno sospeso dalla circolazione un altro veicolo adibito al trasporto di alimenti, risultato non in regola con la normativa Atp.