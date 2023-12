Canoni demaniali a Sabaudia, il sindaco Gervasi voleva interventi "soft"

Non l'avvio di un vero e proprio procedimento per recuperare i canoni demaniali mai riscossi ma una semplice lettera per sollecitare in maniera più "delicata" i titolari delle conseccioni sul lungpmare di Sabaudia.

Questo il racconto che oggi in aula ha fatto l'ex responsabile Demanio del Comune di Sabaudia Claudio Leone, ascoltato nel processo a carico dell’ex sindaco Giada Gervasi, dell’ex assessore ai lavori pubblici Innocenzo Angelo D’Erme, dell’ex consigliere comunale Sandro Dapit, dell’ex direttore generale del Comitato Sabaudia MMXX Luigi Manzo e del funzionario comunale Giovanni Bottoni, coinvolti nell'operazione "Dune" che aveva portato a febbraio dello scorso anno all'emissione di alcune misure cautelari nei confronti di 16 indagati accusati a vario titolo di peculato, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico.

Nell'udienza odierna davanti al primo collegio penale presieduto da Gian Luca Soana, l'ex funzionario comunale ha ricostruito le verifiche avviate all'epoca sui canoni mai riscossi dal Comune per le concessioni demaniali e ha evidenziato, anche su sollecitazione del pubblico ministero Valentina Giammaria, come in realtà il sindaco Gervasi intendeva procedere in maniera "soft" senza avviare le procedura formali attraverso meri inviti al pagamento dei canoni. Ed è stato ancora Leone a sottolineare come l'intercettazione della conversazione tra lui e il responsabile finanziario del Comune Antonio Vitelli, prima indagato, poi scagionato e oggi parte civile nel processo, andava proprio in questa direzione: sollecitazioni caute visto che a Sabaudia non era mai stata fatta alcuna verifica sui canoni demaniali.

Si torna in aula il 4 aprile del prossimo anno per ascoltare alcuni investigatori.