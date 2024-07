Omicidio di Marco Gianni, la compagna: "Disse che sognava di ucciderlo da tre anni"

"Dopo avere sparato a Marco è tornato a casa da nostro figlio che aveva lasciato con i suoi genitori e gli ha raccontato di averlo ucciso, che era un sogno che faceva ormai da tre anni". Fa venire i brividi il racconto di Giada, la compagna di Marco Gianni, l'imprenditore ucciso a colpi di fucile da Riccardo Di Girolamo che non accettava la storia della vittima con la sua ex e madre dei suoi bambini.

Nell'aula della Corte di assise di Latina la giovane donna, interrogata dal pubblico ministero Daria Monsurrò, racconta l'incubo vissuto negli ultimi tre anni a causa delle continue minacce da parte dell'imputato. "Avevamo paura, ci minacciava in continuazione, diceva che ci avrebbe sparato. Una storia che andava avanti dal 2021 quando avevo chiuso il rapporto con lui perchè mi picchiava e faceva un uso esagerato di cocaina". Giada lo definisce un soggetto pericoloso e lui, ristretto nella gabbia degli imputati, non gradisce, si agita durante alcuni passaggi della testimonianza della donna. Lei va avanti, racconta di essere stata costretta a cambiare numero di telefono e mail per evitare di essere contattata continuamente da lui e di come sia lei che Gianni temessero di incontrarlo o di farsi vedere insieme. "Ci aveva detto che ci avrebbe sparato e noi volevamo anche fare una denuncia per far controllare che fosse tutto in regola con i fucili che aveva ma poi non lo abbiamo fatto".

Prima di lei aveva testimoniato un amco sia della vittima che dell'imputato, il titolare di un'attività a Pontinia che Di Girolamo aveva prima chiamato e poi raggiunto poco dopo avere sparato a Gianno all'interno della sua azienda florovivaistica di borgo San Donato. "Quel pomeriggio è arrivato davanti al mio negozio - ha ricordato e mi ha detto 'Ciao amico mio, ci rivediamo tra venti anni' Quando gli ho chiesto perchè mi ha risposto che aveva sparato a Gianni. Era arrabbiato con lui da qualche anno e avevano anche litigato in un bar".

Dopo avere ascoltato le testimonianze di alcune amiche della vittima la Corte, presieduta da Gian Luca Soana, ha aggiornato il processo al 1 ottobre prossimo. In quell'udienza saranno ascoltato i testi citati dagli avvocati Giamila Dezio e Stefano Ciapanna, legali di parte civile che rappresentano la compagna, i genitori e il fratello di Marco Gianni. Poi sarà la volta dei testi della difesa rappresentata dall'avvocato Fabrizio Cassoni, difensore di Di Girolamo.