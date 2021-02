Rapina il Carrefour armato di coltello: arresto lampo dei carabinieri a Sabaudia

Intorno alla 20 di ieri, 1 febbraio, è entrato nel supermercato Carrefour di Sabaudia e, brandendo un coltello, ha minacciato due commesse dell'esercizio commerciale intimando loro di consegnare il denaro contante contenuto in cassa. Qualcuno però è riuscito a dare l'allarme al 112 e il negozio è stato tempestivamente raggiunto dai carabinieri che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Proprio l'intervento dei militari ha consentito di bloccare subito il malvivente e di disarmarlo mentre era ancora all'interno dell'esercizio. L'uomo, un 43enne del posto, è finito agli arresti in flagranza di reato per tentata rapina ed è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. L'arma utilizzata è stata sottoposta a sequestro.