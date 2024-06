Rapina un supermercato e viene arrestato ai domiciliari, ma evade per recarsi in ospedale

Era stato arrestato solo alcuni giorni fa, l'8 giugno. Insieme a un complice aveva infatti messo a segno una rapina a mano armata all'interno di un noto supermercato di Sabaudia, ma durante la fuga è stato bloccato.

Il giorno seguente l'uomo, 35enne del posto, accusando un malore, è evaso però dagli arresti domiciliari per recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Latina. E' stato quindi denunciato per il reato di evasione e per lui è stato disposto il trasferimento nella casa circondariale. Proprio durante il tragitto tuttavia ha iniziato ad accusare un forte dolore al petto e i carabinieri si sono visti costretti a chiamare un'ambulanza che lo portasse di nuovo al pronto soccorso.

Ora in ospedale il 35enne resta piantonato in attesa che si concludano gli accertamenti sanitari.