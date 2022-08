'Sentiero di Moravia', il sindaco di Sabaudia dispone l'immediata riapertura

Il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, ha ordinato con una ordinanza “l’immediata” apertura del cosiddetto ‘Sentiero di Moravia’, un passaggio per accedere alla spiaggia che era stato chiuso nel 2021 dai nuovi proprietari della villa che era appartenuta allo scrittore.

L’ordinanza del primo cittadino dispone “l’immediata” apertura del passaggio “fino al 30 settembre, termine della stagione balneare e per le successive stagioni balneari”. Qualora la proprietà “non ottemperi nell’immediato all’apertura del varco – si legge ancora nell’ordinanza - si provvederà coattivamente all’esecuzione del disposto”. Inoltre “ove non fosse mantenuto il libero e continuo accesso alla spiaggia fino al 30 settembre 2022 e, come disposto, anche per gli anni successivi, durante il periodo di vigenza dell’ordinanza balneare comunale, si provvederà d’ufficio a garantire il libero passaggio, con addebito di eventuali spese a carico della proprietà e, ove occorra, ricorrendo all’assistenza della forza pubblica”.

Il provvedimento del sindaco fa riferimento alla sentenza del Tar dell’8 luglio scorso sul “diritto della collettività di accedere liberamente alla spiaggia di Sabaudia”, con la nomina di un commissario ad acta, che sarebbe intervenuto nel caso in inerzia da parte dell’amministrazione comunale. L’ordinanza cita inoltre il regolamento della Regione Lazio che impone ai Comuni “varchi di accesso all’arenile, nella misura di uno ogni 300 metri”.