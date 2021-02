Rimboschimento delle aree verdi: la novità a Sabaudia dopo l'intesa con Arbolia

Il rimboschimento delle aree verdi comunali è stato al centro di una nuova delibera di Giunta del Comune di Sabaudia, con la quale è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra il Comune e Arbolia Srl: la società benefit costituita da Snam SpA e Cassa Depositi e Prestiti. La società infatti, considerato il pregio ambientalistico e naturale del territorio, si è proposta di farsi carico di interventi di riqualificazione mediante la piantumazione di essenze arboree autoctone, nell’ambito delle attività per il contrasto ai cambiamenti climatici, il miglioramento della qualità dell'area delle città e la creazione di aree verdi a beneficio delle comunità locali.

Grazie a questa nuova intesa Arbolia provvederà, in accordo con l’amministrazione, ad individuare le aree in cui realizzare gli interventi, redigerà a propria cura e a proprie spese i progetti di rimboschimento con il supporto di tecnici agronomi forestali e ricercherà sponsor per la realizzazione dei progetti. “La proposta di Arbolia è in linea con gli indirizzi della nostra amministrazione circa la tutela del patrimonio naturalistico ed ambientale del territorio – spiega il consigliere delegato Immacolata Iorio – Questo progetto consentirà di rimboschire e rinverdire le aree verdi comunali dando al contempo nuova linfa al comprensorio tutto, considerati gli intensi fenomeni temporaleschi abbattutisi nel triennio 2018-2020 che hanno causato ingenti danni al suo patrimonio arboreo e arbustivo”.

L’accordo si inserisce nel quadro di attività già messe in campo dall’Ente: tra queste, l’accordo di collaborazione con il reparto carabinieri per la Tutela e la Biodiversità per la salvaguardia del territorio comunale, la sicurezza ambientale del Parco, la mobilità ambientale, fruibilità e sviluppo sostenibile dei laghi del Parco e alla salvaguardia della duna.