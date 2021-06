Sabaudia, pesca sotto costa interrotta e sanzionata dalla Guardia di costiera

La Guardia Costiera di San Felice Circeo ha individuato questa mattina un motopesca a strascico proveniente da Anzio e intento a pescare sottocosta sul litorale di Sabaudia, all'altezza del lago di Caprolace e due miglia dalla costa. La motovedetta dei militari lo ha intercettato mentre era impegnata in un'attività di pattugliamento lungo il litorale di Latina.

Immediata la contestazione dell'illecito da parte del personale della Guardia Costiera, che ha intimato all'unità di rientrare in porto ad Anzio dove l'Ufficio Circondariale Marittimo ha eseguito il successivo sequestro dell'attrezzo da pesca impiegato. L'imbarcazione stava infatti pescando in zona vietate dalle normative europee e nazionali vigenti, una violazione ritenuta grave e per la quale è prevista oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria di 4mila euro, anche l'attribuzione di sei punti di penalità sulla licenza di pesca e al comandante dell'unità. Al raggiungimento dei 18 punti di penalità assegnati per queste tipologie di violazioni si sospende per tre mesi la licenza di pesca e il titolo professionale del comandante.

Questo tipo di violazioni infatti oltre ad incidere sull'adeguato ripopolamento di alcune specie ittiche, comportano irrimediabili danni ai fondali marini e agli ecosistemi costieri, in zone particolarmente sensibili e di particolare pregio naturalistico quali, appunto, quelle dell'area pontina.