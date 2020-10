Opere pubbliche, dalla Regione 400mila euro per le scuole di Sabaudia

Oltre 400mila euro sono in arrivo al Comune di Sabaudia per le scuole del territorio. La Regione Lazio, nell’ambito della Legge regionale 14 del 2008, ha infatti concesso il cospicuo finanziamento per il ripristino dell’impermeabilizzazione degli edifici scolastici, consentendo così la programmazione mirata dei lavori di riqualificazione.

Sabaudia è tra i 31 enti di tutto il comprensorio regionale ammessi al finanziamento e tra i quattro della provincia di Latina. In graduatoria risulta essere il terzo per entità del sostegno ricevuto.

Piena soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale che torna a confermare l’importanza della progettualità e della programmazione e a ringraziare gli Uffici per il quotidiano lavoro sinergico che ha permesso di attrarre finanziamenti, ribadendo la forte attenzione nei confronti del patrimonio pubblico e della sicurezza scolastica.