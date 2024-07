Il gommone affonda, due uomini finiscono in mare: salvati di notte dalla guardia costiera

Il gommone imbarca acqua e due persone finiscono in mare. Paura al largo di Sabaudia dove due diportisti sono stati soccorsi nella notte. L'allarme alla sala operativa della capitaneria di porto di Terracina è arrivato intorno alle 22,15 di giovedì 18 luglio segnalando che il gommone stava affondando.

La guardia costiera ha immediatamente attivato la catena dei soccorsi con l’intervento in zona della motovedetta CP834. Le operazioni di ricerca però non si sono rivelate semplici a causa delle poche informazioni, sull posizione e la distanza dalla corsta, che i due uomini, già in mare, sono riusciti a fornire. Il personale della guardia costiera ha quindi attivato le procedure di aggancio alle celle telefoniche e ha poi coordinato il soccorso attraverso il flusso informativo anche grazie all'aiuto dei parenti dei due naufraghi che hanno dato ogni utile informazione in loro possesso acquisita nelle ultime comunicazioni con loro.

Con il coordinamento della sala operativa la motovedetta CP834, è riuscita a individuare i naufraghi e a metterli in salvo. I malcapitati a bordo della motovedetta hanno raggiunto il porto di Terracina e sono stati affidate alle cure del 118.