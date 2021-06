Sovraindebitamento, nasce a Sabaudia uno sportello per consulenze a cittadini e imprese

Uno sportello per la gestione delle crisi da sovraindebitamente è stato istituito dal Comune di Sabaudia grazie a un'intesa siglata con l'Ordine degli avvocati di Latina che sarà a disposizione di cittadini, aziende e imprese agricole del territorio per fornire una adeguata informazione sulle possibilità offerte dalla normativa vigente. Il protocollo siglato tra amministrazione comunale e Ordine degli avvocati nasce infatti con l'obiettivo di creare le condizioni affinché i soggetti sovra indebitati vengano informati attraverso i canali istituzionali dell'esistenza della legge del sovraindebitamento ed avviati agli sportelli per una valutazione gratuita della loro posizione.

"Con l'istituzione dello sportello l'amministrazione comunale intende offrire alla cittadinanza e alla classe imprenditoriale uno strumento di fondamentale importanza, soprattutto in un momento delicato in cui la pandemia ha preso il sopravvento compromettendo la stabilità economica di numerose famiglie e aziende, talvolta aggravando sensibilmente situazioni già precarie - commentano il presidente del Consiglio Gianluca Bonetti e il consigliere comunale Francesca Marino - Ringraziamo l'Ordine degli avvocati di Latina, il commissario straordinario Giacomo Mignano e l'avvocato Gianluca Carfagna per la loro disponibilità e per aver messo a disposizione della cittadinanza di Sabaudia un'opportunità considerevole atta alla prevenzione, tra le altre cose, dei fenomeni di usura".

L'Ordine degli avvocati garantirà esclusivamente attività informative e divulgative in merito all'applicazione dell'istituto del sovraindebitamento e delle relative procedure nonché una prima e sommaria analisi potenziale delle singole questioni, evitando così qualsiasi forma di approfondimento del caso concreto che possa confliggere con i doveri deontologici e professionali per evitare che l'attività prestata possa causare situazioni di accaparramento di clientela. Inoltre l'Ordine fornirà all'Ente, con cadenza mensile, un resoconto circa il numero dei casi e delle problematiche trattate da ciascun gestore. Lo sportello riceve su appuntamento il giovedì dalle 15 alle 18 presso la sede del Settore Servizi ai Cittadini, in Corso Vittorio Emanuele III.

"Si ringrazia il Comune di Sabaudia ed in particolare il sindaco e collega Giada Gervasi per l'iniziativa assunta. che testimonia l'attenzione e la sensibilità verso un problema, quello del sovraindebitamento delle famiglie e dei piccoli imprenditori, ormai più che attuale e presente nel nostro territorio e in particolare nel circondario del nostro Tribunale - afferma l'avvocato Giacomo Mignano, commissario straordinario dell'Ordine degli avvocati di Latina - Questa iniziativa testimonia, ancora una volta, come le istituzioni possano collaborare e come l'avvocatura si ponga al servizio del cittadino e della società civile in maniera forte, presente, a tutela dei più deboli, soprattutto in questo momento di difficoltà del Paese". "Le nuove norme entrate in vigore in materia di sovraindebitamento del cittadino, del piccolo imprenditore e dell'impresa agricola, consentono una maggiore possibilità di accesso alle relative procedure che rappresentano lo strumento più utile per affrontare ed uscire dallo stato di crisi", conclude Gianluca Carfagna, avvocato e referente dell'arganismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli avvocati di Latina.