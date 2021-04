Servizio antidroga a Sabaudia: in casa trovati cocaina e soldi, arrestato un 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri a Sabaudia nel corso di un servizio antidroga. L’attività, finalizzata proprio al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, è scattata nella giornata di ieri, venerdì 23 aprile, nella città delle dune.

Ad operare sono stati i militari della locale Stazione che sono intervenuti insospettiti dal comportamento del 46enne notato mentre entrava ed usciva dalla sua abitazione con una certa assiduità.

I carabinieri hanno così effettuato una perquisizione domiciliare nella sua abitazione rinvenendo 5 involucri contenenti 16 grammi di cocaina insieme anche a sostanza da taglio, la somma contante di 350 euro e materiale atto al confezionamento ed alla pesatura di precisione.

L’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria dopo le formalità di rito è stato condotto presso la sua abitazione ai arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.