Sabaudia, fermato per un controllo mentre è in auto, 32enne trovato con la droga

Durante le perquisizioni personale e veicolare i carabinieri hanno rinvenuto alcuni grammi di cocaina, in casa aveva una busta in cellophane con marijuana. E’ stato denunciato

Fermato mentre era a bordo della sua auto e controllato è stato trovato in possesso di droga: un giovane di 32 anni è stato denunciato nella serata di ieri a Sabaudia. Sono stati i carabinieri nel corso di un servizio finalizzato proprio prevenzione e contrasto dei reati in materia di droga a scoprire lo stupefacente di cui il ragazzo era in possesso.

Nello specifico, i militari hanno fermato la vettura a bordo della quale viaggiava il 32enne sottoponendolo a perquisizioni personale e veicolare; durante gli accertamenti sono stati rinvenuti tre involucri con 3,04 grammi di cocaina che il giovane aveva nascosto nelle tasche dei pantaloni, nei calzini e nel giubbotto.

La successiva perquisizione domiciliare, poi, ha permesso di scoprire anche una busta in cellophane contenente 5 grammi di marijuana. La sostanza recuperata è stata sottoposta a sequestro per gli ulteriori accertamenti del caso per il 32enne, invece, è scattata la denuncia.