La tragedia di Sabaudia, si spara davanti alla scuola forestale

Si chiamava Emanuele Molena, 45 anni, il carabiniere forestale che nel pomeriggio di ieri, 9 ottobre, si è tolto la vita sparandosi un colpo con la pistola d'ordinanza. Lo ha fatto davanti al monumento ai caduti che si trova nel piazzale antistante il centro addestramento scuola forestale carabinieri di Sabaudia, dove prestava servizio da anni, lasciando sconvolti i colleghi che lavoravano con lui.

Un gesto apparentemente inspiegabile, su cui cercano di fare luce i carabinieri della compagnia di Latina. Molena ha scelto di morire davanti al luogo in cui lavorava e lo ha fatto indossando la vecchia divisa da forestale. Inutili sono stati ieri i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Molena lascia due figli. Era conosciuto come un appassionato di gare podistiche, promotore anche della Circeo Run.

Cordoglio da parte di tutta la comunità. Ieri sera il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca, accorso sul luogo della tragedia, ha voluto dare un messaggio di vicinanza: "Il sindaco e tutti i componenti dell'amministrazione comunale - ha dichiarato - interpretando i sentimenti della cittadinanza, partecipano con profondo cordoglio al dolore della famiglia Molena". Anche la Uisp di Latina si unisce al dolore della famiglia della Nuova podistica Latina per la scomparsa di Emanuele: "Un assiduo partecipante alle gare del Grande Slam Uisp. Il Comitato di Latina aveva collaborato con lui per l'organizzazione di alcune edizioni della Circeo Run allestita sulle strade di San Felice. "Aveva corso con noi la Maratonina Azzurra per il centenario dell'Aeronautica Militare - ricordano Andrea Giansanti e Domenico Lattanzi, presidente e segretario generale dell'Uisp Latina - e solo la scorsa settimana aveva portato a termine la Maratona di Napoli. Siamo profondamente sconvolti per la sua scomparsa, vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che hanno condiviso con lui la strada dello sport e della vita".