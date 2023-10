Tragedia a Sabaudia, carabiniere si spara davanti alla Scuola forestale

Tragedia questa sera, lunedì 9 settembre, a Sabaudia, dove un carabinieri forestale in servizio si è ucciso sparandosi un colpo di pistola alla testa. E' accaduto davanti al Centro addestramento Scuola forestale carabinieri. Il militare aveva 47 anni ed è morto indossando la divisa da forestale.

Non si conoscono le ragioni del gesto. Sul posto è subita accorsa una folla di persone, poi l'area è stata transennata per consentire i rilievi degli esperti della scientifica. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimare il militari ed era stata inizialmente allertata un'eliambulanza, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La Scuola forestale di Sabaudia è stata raggiunt aanche dal sindaco di Sabaudia Alberto Mosca e dal comandante provinciale dell'Arma Christian Angelillo. I carabinieri della compagnia di Latina stanno indagando per ricostruire l'accaduto.