Si getta dalla finestra nella Rsa: muore una paziente ricoverata

Si è tolta la vita gettandosi dalla finestra della struttura in cui era ricoverata. La tragedia è avvenuta all'alba di ieri nella Rsa San Raffaele di Borgo San Donato, a Sabaudia. Intorno alle 5 di mattina una paziente della residenza sanitaria assistenziale ha deciso di togliersi la vita. Ha avvicinato una sedia alla finestra della stanza in cui era ricoverata, è salita e si è buttata di sotto, finendo all'esterno della struttura.

Aveva 49 anni ed era affetta da varie patologie, tra cui un disturbo psichiatrico. La signora è morta sul colpo e non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Sabaudia, che hanno ascoltato le testimonianze per ricostruire la dinamica della tragedia.