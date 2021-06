Accoltella un uomo durante una lite, 29enne arrestato per tentato omicidio

Ha accoltellato un bracciante suo collega di lavoro poi è fuggito ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo. E’ accaduto ieri, martedì 1 giugno, in un’azienda agricola di Sabaudia dove i militari dell’Arma sono intervenuti dopo la comunicazione del personale del 118 sulla presenza, all'interno dell’impresa, di una persona accoltellata.

I carabinieri giunti sul posto, ove già stava operando il 118 ed era arrivata l’eliambulanza, hanno identificato e arrestato, per il reato di tentato omicidio, un cittadino nigeriano 29 enne.

Le indagini effettuate nell' immediatezza hanno consentito di accertare che il giovane, al termine di una lite, ha colpito al collo, verosimilmente con delle forbici da potatura, un 33 enne del Gambia, alla presenza di alcuni colleghi di lavoro. La vittima, trasportata in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale civile Santa Maria Goretti di Latina, dopo un primo esame, causa sospetta perforazione della trachea, è stato elitrasportato al San Camillo–Forlanini di Roma per le cure del caso. L'arma utilizzata per l'aggressione non è stata ancora ritrovata. L'autore del delitto è stato nel frattempo trasferito presso la casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria.