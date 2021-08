Sabaudia: ubriaco disturba gli avventori di un campeggio, poi aggredisce i carabinieri

Ubriaco prima infastidisce i clienti di un campeggio, poi aggredisce anche i carabinieri intervenuti per riportare la calma: momenti concitati sono stati vissuti nella città di Sabaudia dove alla fine i militari dell’Arma sono riusciti ad arrestare un uomo di 53 anni.

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, lunedì 9 agosto; secondo quanto riferito dalla stessa Arma, l’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica stava disturbando gli avventori della struttura ed alla vista dei carabinieri che hanno cercato di identificarlo e riportarlo alla calma, li ha aggrediti procurando ad uno di loro lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Arrestato per i reati di violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, al termine delle formalità di rito è stato trattenuto all’interno delle camere sicurezza in attesa di giudizio direttissimo previsto per domani.