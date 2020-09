La Rizzardi Yachts vara in casa il nuovo modello 2020: sarà in mostra al Salone di Genova

E' stato presentato ieri, 9 settembre, a Sabaudia il nuovo modello INfive della Rizzardi Yachts, fiore all'occhiello della nautica del Lazio. La barca è stata ultimata in tempo per la presentazione ufficiale al prossimo Salone Nautico Internazionale di Genova in programma dal 1° al 6 ottobre 2020.

Si tratta di uno yacht che conserva i connotati tipidi dei grandi open di Rizzardi che hanno decretato il successo del brand: una barca dall'animo sportivo dotata di comfort di navigazione, con linee che custodiscono l'imprinting Rizzardi interpretato in maniera contemporanea.

Sul piano tecnico la barca è dotata di motorizzazione Man 800 I6, trasmissioni di superficie e sistema Easy-Set per il controllo automatico dell’assetto di navigazione. La velocità massima di progetto si attesta intorno a 45 nodi. Tra le diverse soluzioni proposte per il layout, l’armatore ha scelto una disposizione interna formata da 3 cabine più la cabina marinaio. Entrambe le toilette sono servite da un locale doccia separato. Sul piano di coperta si è deciso per una soluzione open-space che rende contiguo l’intero piano di calpestio formato da salone ed area poppiera. Nel pozzetto è prevista una TV celata all’interno di un apposito mobile apribile elettricamente.

Sempre in tema di personalizzazione lo yacht è progettato per l’installazione di sofisticati sistemi di ultima generazione per la gestione dell’impiantistica di bordo. Il comfort di navigazione è stato preso in massima considerazione con l’installazione in sala macchine di silenziatori di ultima generazione in grado di mantenere un livello bassissimo di rumorosità anche a velocità sostenuta.

Al varo hanno partecipato il presidente della Provincia Carlo Medici, il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi e l’assessore del comune di Sabaudia Sartori. Questa mattina la barca è entrata in acqua.