Cerca di abusare di un ragazzino ma lui reagisce, 29enne arrestato

Ha cercato di abusare di un ragazzino ma la vittima ha reagito riuscendo a difendersi mentre nel frattempo è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno fermato.

E’ accaduto a Sabaudia dove un 29enne senza fissa dimora di nazionalità marocchina è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’uomo si è avvicinato ad un 12enne e ha cercato prima di baciarlo poi di immobilizzarlo ma il ragazzo ha resistito reagendo tanto di liberarsi dal suo aggressore bloccato poco dopo dai militari dell’arma che lo hanno sottoposto a fermo.

Questa mattina lo straniero doveva essere interrogato in Tribunale ma mentre stava per essere condotto in piazza Buozzi dalla camera di sicurezza della caserma dove aveva trascorso la nottata ha dato una testata ad un muro ferendosi. E’ stato così necessario il suo trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Goretti dove i medici lo hanno medicato e dove lo stanno tenendo tuttora in osservazione. Così il giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota ha provveduto soltanto all’udienza di convalida confermando l’arresto mentre l’interrogatorio del 29enne, assistito dall’avvocato Sara Carella, è stato rinviato a quando le condizioni sanitarie lo consentiranno.