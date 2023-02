Condanna definitiva per spaccio di droga, arrestato un 62enne

Aveva una condanna definitiva e doveva scontare un residuo di pena di quattro anni e 11 giorni di reclusione così un 62enne residente a San Felice Circeo è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 10 febbraio scorso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli.

L'uomo, con diversi precedenti penali, è stato condannato con sentenza definitva per reati legati allo spaccio di stupefacenti commessi a Castelvolturno in provincia di Caserta fino all'ottobre 2005.

Il 62enne è stato rintracciato dai militari dell'Arma e portato presso il carcere di Latina dove dovrà scontare la pena residua.