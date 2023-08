Picchia la moglie e le provoca un trauma cranico, lei chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Ha picchiato la moglie provocandole gravi ferite fino a quando lei non ha trovato la forza di chiamare i carabinieri che sono intervenuti e lo hanno arrestato. Si tratta dell’ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia avvenuto nei giorni scorsi a San Felice Circeo dove un 41enne di nazionalità indiana ha aggredito la compagna davanti alle due figlie minorenni della coppia.

L’uomo nel corso di una discussione che è degenerata ha picchiato la donna provocandole un trauma cranico e una serie di contusioni multiple per le quali è stato necessario ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Per lei i sanitari hanno stilato un referto di sette giorni di prognosi. Durante la lite ha anche allontanato con violenza una delle figlie intervenuta per difendere la madre con uno spintone. Il 41enne è stato quindi arrestato con l’accusa di maltrattamento in famiglia e portato in carcere.

Domani mattina sarà ascoltato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese nel corso dell’l’udienza di convalida del fermo.