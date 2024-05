Prende a bastonate un uomo in un bar per rubargli 200 euro

Una feroce aggressione è avvenuta in un bar di San Felice Circeo. All'interno del locale un 28enne ha aggredito con un bastone e poi rapinato un altro uomo, sottraendogli dalla tasca dei pantaloni la somma in contanti di 200 euro.

Subito dopo l'aggressore, di nazionalità tunisina, si è dileguato in sella a una bicicletta facendo perdere le tracce. Grazie alle testimonianze raccolte dai carabinieri, l'uomo è stato poi rintracciato e denunciato in stato di libertà. Per la vittima, un connazionale, è stato necessario il trasporto del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Terracina.