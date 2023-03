Avvicinano un anziano, gli strappano la catenina dal collo e lo fanno cadere

Due giovani donne, di 19 e i 21 anni, sono state arrestate a San Felice dai carabinieri della stazione locale. Le tre, tutte domiciliate a Napoli e due delle quali già conosciute alle forze dell'ordine per i loro precedenti, poco prima avevano avvicinato un 73enne e gli avevano strappato dal collo una catenina.

Subito dopo il furto, per guadagnarsi la fuga, lo hanno strattonato facendolo cadere a terra, procurandogli delle lesioni. A quel punto l'uomo è riuscito a contattare i militari chiedendo aiuto e le giovani ladre sono state rintracciare e bloccate poco dopo, tutte sottoposte agli arresti e associate alla casa circondariale di Rebibbia, dove si trovano a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri sono riusciti a recuperare la refurtiva e a restituirla al proprietario.

Nell'ambito dello stesso intervento, i militari hanno inoltre denunciato una quarta ragazza, ancora minorenne, sorella di una delle arrestate, perché trovata in possesso di diversi monili in oro e di un portafoglio da uomo, verosilmente rubati, su cui sono ora in corso accertamenti.