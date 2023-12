Fermato in autostrada per un controllo: trasportava 120 chili di cocaina in auto

Era stato fermato in un'area di servizio in provincia di Frosinone, lungo l'autostrada Roma- Napoli, controllato e trovato in possesso, in auto, di un ingente quantitativo di stupefacente. Le forze di polizia trovarono infatti ben 120 chili di cocaina, che trasportava insieme a un complice.

Il 52enne di San Felice Circeo è stato già processato e condannato e ora arrestato dai carabinieri della stazione locale. I militari infatti gli hanno notoficato un ordine di esecuzione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura di Latina. Deve infatti scontare una pena a quattro anni e 11 mesi di reclusione e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria.