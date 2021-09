Operazione antidroga: pusher in manette e un altro giovane denunciato

I carabinieri della stazione di San Felice Circeo, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto di reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne originario di Sezze.

Durante una perquisizione domiciliare il giovane è stato trovato in possesso di diversi quantitativi di droga, in particolare: 33,5 grammi di cocaina, altri 3,8 di hashish, 10 grammi di mannite, materiale per il confezionamento e la somma di 710 euro in contanti ritenuta provento di spaccio.

Nello stesso contesto investigativo i militari dell'Arma hanno denunciato in stato di libertà un 21enne di Sabaudia trovato con un pacchetto di sigarette che conteneva tre dosi di cocaina pari a 1,5 grammi, 3,6 grammi di hashish, altri 3 di marijuana. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il 28enne arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di domiciliari.