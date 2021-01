Sorpreso a vendere una dose di eroina a un tossicodipendente: arrestato in flagranza

I carabinieri hanno arrestato a San Felice Circeo un 37enne per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo in collaborazione con il personale del comando dell'Arma di Grazzanise, in provincia di Caserta, i militari hanno sorpreso il pusher, un cittadino di nazionalità indiana, subito dopo aver ceduto a un tossicodipendente del luogo una dose di eroina del peso di circa 3 grammi. La dose è stata subito recuperata e sequestrata e sono scattate poi le perquisizioni personali e domiciliari.

L'accertamento ha consentito di recuperare altre dosi della stessa sostanza, un flacone contenente polvere bianca probabilmente utilizzato per il taglio della droga e 60 euro considerate probabile provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato dunque ristretto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.