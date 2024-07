Circeo, accessi in spiaggia blindati: gli attivisti di Mare Libero protestano e vengono aggrediti

Aggrediti al Circeo mentre cercano di accedere al mare. E' accaduto ad alcuni attivisti di Mare Libero, membri dell'associazione Circeo Attivo, che nei gorni scorsi stavano manifestando per il diritto di accedere all'arenile e che sono stati raggiunti da sputi, insulti e minacce.

A spiegare la situazione è proprio Mare Libero: "Mentre stavano esercitando il loro diritto di accedere liberamente al mare, i due sostenitori della battaglia per i diritti dei cittadini e dei bagnanti sono stati accolti in malo modo, con insulti e sputi, dal personale dello stabilimento sulla spiaggia di San Felice Circeo. Mare Libero condanna con decisione ogni atto di violenza, verbale o fisica e auspica che gli autori della vile aggressione siano identificati al più presto. È utile ricordare che l'Italia è uno Stato democratico dove ciascuno ha diritto di esprimere liberamente la propria opinione. A maggior ragione quando chi commette la violenza è proprio il soggetto che, come in questo caso, si trova dalla parte del torto. Fatti simili non devono più accadere e occorre stigmatizzare per segnare un confine netto tra la protesta civile e la violenza".

Da tempo Mare Libero è una delle associazioni impegnata sul fronte della battaglia per le spiagge pubbliche. "Ancora una volta .- spiegano gli attivisti - è necessario ribadire che le spiagge sono tutte pubbliche, comprese quelle in concessione, ed il libero e gratuito l'accesso per raggiungere la battigia anche ai fini della balneazione. E' un diritto dei cittadini e non può essere vietato da nessuno. Dispiace constatare che ci siano ancora concessionari (o meglio, ex concessionari, visto che le concessioni sono scadute) che continuano a considerare il mare e le spiagge una loro proprietà privata. Ed è per questo che continueremo a batterci affinché nessuno possa sentirsi padrone e possedere per sempre questo prezioso bene pubblico".

"Il solito atto di arroganza di questi signorotti a cui è stata consentito tramite sistemi legali di varia natura di privatizzare a loro uso esclusivo il grosso della spiaggia libera del nostro litorale", aggiunge anche l'associazione il Fortino, che esprime solidarietà agli attivisti aggrediti.

Da diversi anni infatti residence e stabilimenti, che da sempre sono stati l’unica via di accesso alla spiaggia pubblica, hanno chiuso in maniera parzialeo addirittura totale l’accesso al mare. "Alla fine degli anni '80 il Comune di San Felice Circeo - chiarisce ancora il Fortino - commissionò uno specifico piano di zona finalizzato alla definizione degli accessi al mare sul tratto da Torre Olevola in poi. Ma a colpi di atti di chiusura e ricorsi al Tar si è arrivati alla situazione attuale".

Nei giorni scorsi la referente di zona di Mare Libero, presidente di Circeo Attivo, ha presentato un esposto in procura documentando la situazione degli accessi blindati al mare.