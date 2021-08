Controlli sul lungomare del Circeo, 20enne trovato con dosi droga pronte per lo spaccio

Hanno portato all’arresto di un giovane di 20 anni i controlli effettuati nella notte dai carabinieri sul lungomare di San Felice Circeo. L’attività è stata svolta dai militari della Compagnia di Terracina con l’ausilio dei colleghi della Compagnia di intervento operativo del’l8° Reggimento Lazio di Roma, e si inserisce nell’ambito di un servizio coordinato a largo raggio, disposto dal comando provinciale di Latina finalizzato al contrasto della microcriminalità diffusa e dei reati in materia di stupefacenti nei pressi dei notissimi locali posti lungo il litorale del Circeo, e al controllo della circolazione stradale.

Il giovane è stato notato mentre all’esterno di un locale notturno della riviera avvicinava un gruppo di ragazzi; alla vista dei militari impegnati nei controlli ha poi cercato di allontanarsi per eludere il controllo. Un atteggiamento questo che ha insospettito i militari che lo hanno rincorso e prontamente bloccato sottoponendolo a perquisizione. All’interno di un marsupio sono così state rinvenute diverse dosi di hashish e marijuana pronte per lo spaccio; per questo i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione sia al veicolo che all’abitazione rinvenendo e sequestrando ulteriori dosi di droga nonché un bilancino di precisione utile a confezionare le stesse dosi. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasportato presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Latina per la celebrazione del rito direttissimo.

“Dall’inizio dell’estate - spiegano dall’Arma - sono già numerosissimi i servizi straordinari che i carabinieri stanno svolgendo e che proseguiranno in maniera anche più serrata nel periodo del ferragosto per meglio garantire a residenti e turisti di trascorrere delle vacanza in piena sicurezza e nel rispetto dell’incolumità di tutti e delle normative vigenti”.