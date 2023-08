Dengue, la paziente in buone condizioni. Disinfestazione nelle aree di tre residence del Circeo

E' in buone condizioni di salute e si trova attualmente in isolamento domiciliare la donna alla quale è stato diagnosticato il virus della Dengue. Si tratta di una cittadina residente a Roma, di ritorno da un viaggio in Kenya. La donna al rientro aveva soggiornato per qualche giorno in un residence di San Felice Circeo e per questa ragione è scattato nel comune un piano di prevenzione. Si tratta, come specificato, di un caso di importazione, con la malattia contratta in uno dei Paesi in cui è ormai considerata endemica.

Quando la donna ha accusato i primi sintomi è rientrata a Roma e qui la Asl di Roma 2 ha diagnosticato con certezza il virus causato da una puntura di zanzara infetta. Il Seresmi ha poi provveduto a inviare un'informativa alla Asl pontina e di conseguenza al Comune di San Felice, suggerendo una disinfestazione a scopo precauzionale nell'area in cui la signora aveva dimorato, che è stata effettivamente eseguita nella giornata di ieri e nel corso della notte.

La Asl Roma 2 ha anche provveduto, come prassi, alla sorveglianza dei contatti stretti della pazienti, nessuno dei quali però ha manifestato sintomi sospetti.