Furto in un'abitazione: portati via denaro, gioielli e una pistola. Perquisizioni dei carabinieri

L'attività investigativa dei militari sul colpo andato a segno a San Felice Circeo hanno portato ade seguire delle perquisizioni anche in un condominio a Latina

Sono in corso da parte dei carabinieri le indagini su un furto messo a segno in un’abitazione a San Felice Circeo. I ladri sono entrati in azione nella mattinata di eri, sabato 12 giugno, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che al temine dell’irruzione nella casa i malviventi siano riusciti a portare via oltre a gioielli e denaro anche una pistola.

Và dunque avanti senza sosta l’attività dei carabinieri per arrivare ai responsabili; le immediate indagini hanno portato ad eseguire già nello stesso pomeriggio di ieri una serie di perquisizioni in un condominio del capoluogo pontino. Gli accertamenti condotti anche con l’ausilio dei militari della Stazione di Latina ha dato però esito negativo. Vanno dunque avanti le indagini.