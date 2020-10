Bici elettrica rubata al Circeo: ritrovata dai carabinieri e restituita alla proprietaria

Nel corso di una serie di controlli i carabinieri di San Felice Circeo sono riusciti a ritrovare una bicicletta elettrica rubata nei giorni scorsi in un negozio del posto, riconsegnandola alla legittima proprietaria.

L’attività dei militari della locale Stazione che hanno eseguito una perquisizione nei confronti di un giovane di 20 anni delegata dalla Procura al culmine di una mirata indagine. In casa del giovane, già denunciato per furto aggravato, i carabinieri hanno rinvenuto un trapano a batteria e uno dei due telefoni cellulari provento dello stesso furto. Trovata anche una bici elettrica risultata rubata il 14 ottobre in un negozio di biciclette dove il mezzo era stato portato per una riparazione.

Tutta la refurtiva recuperata dai carabinieri è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, mentre per il 20enne è scattata anche la denuncia per ricettazione.