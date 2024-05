Furto in una villa al Circeo: i ladri portano via mille euro e l'auto parcheggiata nel cortile

Furto in una villa, nella notte di domenica, a San Felice Circeo. L'allarme è stato dato nella mattinata del 5 maggio e dopo la segnalazione sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.

Come accertato dai militari i ladri sono entrati nell'abitazione del Circeo, sul mare, dopo aver forzato la porta di ingresso del villino. Una volta all'interno hanno cercato denaro contante, riuscendo a portare via la somma di mille euro. Oltre ai soldi la banda ha rubato anche l'auto che era parcheggiata nel cortile, poi si è dileguata facendo perdere le tracce. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma.