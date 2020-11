San Felice Circeo: maltrattamenti sulla compagna, lei denuncia tutto. Arrestato

Un giovane di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri a San Felice Circeo per maltrattamento in famiglia e lesioni personali aggravate. I militari della locale Stazione nella mattinata di oggi hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del ragazzo di origini indiane.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri nel corso delle indagini, il 33enne a partire dallo scorso mese di gennaio si era reso responsabile di almeno tre violenti episodi di maltrattamento nei confronti della compagna, anche lei cittadina indiana.

Era stata le stessa vittima a denunciare le violenze ai militari della locale Stazione che hanno poi avviato le indagini.