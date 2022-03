Incendio in un container nelle campagne di San Felice Circeo, muore un bracciante indiano

Tragedia nelle campagne di San Felice Circeo dove un bracciante di origini indiane è deceduto in seguito all’incendio divampato nel container in cui viveva. Il dramma nella serata di ieri, giovedì 17 marzo.

Scattato l’allarme per il rogo sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme, e i carabinieri. Da quanto si apprende all’interno del container vivevano due cittadini di origini indiane, uno dei quali è riuscito a salvarsi mettendosi in fuga. E’ stato proprio lui a riferire ai militari di non aver visto l’amico uscire dalla struttura al momento dell’incendio.

E, spento il rogo, è stato rinvenuto purtroppo ormai senza vita il corpo del bracciante di circa 50 anni che, dai primi accertamenti, lavorava con regolare contratto in un’azienda agricola a San Felice Circeo e da quanto emerso sembra che il container che condivideva con l’amico gli fosse stato messo a disposizione dallo stesso titolare dell’attività.

Dai primi rilievi effettuati sul posto, a causare l’incendio è stato il malfunzionamento di una stufa che i due usavano per riscaldarsi. Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri, in particolare sulla natura dell’alloggio in cui viveva la vittima, che serviranno per fare piena luce su quanto accaduto. Intanto i carabinieri hanno preceduto al sequestro della struttura.

“Una vergogna assoluta. L’ennesima” ha commentato sulla sua pagina Facebook Marco Omizzolo, sociologo pontino da anni in prima linea nella lotta al caporalato. “E c’è ancora chi parla solo di lavoro grigio e nega anche pubblicamente ogni forma di disagio, violenza e sfruttamento. Ci crediamo assolti ma siamo tutti coinvolti. Attenzione ora anche agli speculatori italiani e indiani. Abbiamo truffatori di ogni origine e spregiudicatezza”.