San Felice Circeo, ruba nel negozio e per fuggire spintona la commessa

Ruba all’interno di un negozio e per fuggire spintona una commessa: per questo un giovane di 23 anni di nazionalità indiana è stato denunciato dai carabinieri. I fatti sono accaduti lo scorso 13 luglio a San Felice Circeo.

Al termine delle indagini, i militari della locale Stazione sono riusciti ad identificare il giovane quale responsabile dell’episodio: secondo quanto ricostruito il 23enne dopo essere entrato all’interno di un negozio ha rubato un altoparlante bluetooth e per assicurarsi la fuga ha spintonato una commessa che si era accorta del furto.

Ora per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di rapina impropria.