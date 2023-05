Tumori al seno, si chiude con successo al Circeo la Regata delle rondini

Si è conclusa anche quest'anno con successo la nuova edizione della “Regata delle Rondini”, una veleggiata sportiva solidale organizzata a San Felice Circeo da Andos “Associazione Nazionale Donne Operate al Seno”, Comitato di Latina odv. Nel saluto di benvenuto la dottoressa Paola Bellardini, presidente del comitato Andos Latina, ha messo in evidenza come l'Associazione si prenda cura delle donne operate al seno durante il percorso di cura e nel follow e svolga attività di supporto ai programmi di screening oncologici regionali nel favorire l'adesione all'invito. La dottoressa Gloria Fanelli, Referente dello screening mammografico della Asl di Latina ha sottolineato l’importanza di promuovere con ogni mezzo e in ogni sede la sensibilizzazione verso la diagnosi precoce e l’adesione regolare ai programmi di screening oncologici della Regione Lazio. A condurre l'evento la giornalista Licia Pastore.

Le volontarie dell'Andos hanno provveduto a accogliere le richieste di adesione dell’utenza ai programmi di screening della Asl. Infine è stata effettuata una raccolta fondi da destinare alla Protezione Civile della regione Emilia Romagna impegnata nell’attività di soccorso e assistenza agli alluvionati.

Dopo i saluti di Franco Borsò, presidente del Circeo Yacht Vela Club, gli armatori, con l’aiuto degli uomini della Cooperativa del Porto Circeo 1°, hanno iniziato ad accogliere a bordo le 70 donne associate Andos mentre i loro accompagnatori e i simpatizzanti dell’evento hanno potuto prendere il largo su alcune barche a motore per seguire la regata da vicino. Alle 11, sotto un bellissimo sole e mare calmo, il comitato di regata diretto dal giudice Carlo Cacioppo ha dato il via alla seconda edizione della Regata delle Rondini. Con l’assistenza della locale Guardia Costiera, il vento leggero ha consentito di far sventolare i drappi arancioni esposti dalle oltre 20 imbarcazioni che, girata la boa, posizionata ad una distanza di 2 miglia, ritornavano verso il traguardo tagliato in poco più di due ore.

A fine regata, le oltre 160 persone presenti sono state accolte dai volontari dell’Accademia della Cucina Mediterranea, coordinata del presidente Pietro Celebrin che hanno preparato un eccellente buffet a base di pesce e verdure, buon vino e dolci. Durante il momento conviviale, è stata data la parola ad alcune donne che hanno testimoniato l'importanza di condividere la vita associativa, dando valore alla socialità e al mutuo aiuto che ne deriva, ed infine hanno espresso tutto il loro entusiasmo per aver partecipato ad un evento straordinario che ha regalato loro una giornata di spensieratezza e benessere.