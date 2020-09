Donna soccorsa a bordo di un'imbarcazione: il natante era di un noleggiatore abusivo

Soccorso in mare a San Felice Circeo da parte dei militari della Guardia costiera.di Terracina. La motovedetta è intervenuta su segnalazione di un'unità da diporto che si trovava a circa 7 miglia di distanza dalla costa. Una donna era stata colta da un malore a bordo dell'imbarcazione partita poco prima da Ponza e diretta al Circeo dopo una breve gita.

Raggiunta l’unità da diporto, i militari hanno provveduto al trasbordo della donna nonostante il mare grosso che ha reso le operazioni particolarmente difficoltose. Dopo aver messo in sicurezza le persone presenti a bordo, i militari, nel corso degli accertamenti di rito, hanno avuto modo di scoprire che l'imbarcazione era di proprietà di uno dei dei noleggiatori abusivi che durante il periodo estivo organizzano, senza titoli e senza le previste autorizzazioni, gite giornaliere presso le isole pontine, facendo pagare ignari malcapitati per un giro turistico tutt’altro che in sicurezza. Al termine del controllo, al noleggiatore abusivo veniva elevata una sanzione amministrativa di oltre 3mila euro.