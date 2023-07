Blitz dei militari della guardia di finanza: due chili di droga nascosti nell'abitazione di un pusher

Oltre due chili di droga sono stati scoperti e sequestri dai militari del comando provinciale della guardia di finanza nel corso di un mirato servizio sul territorio finalizzato alla repressione e prevenzione dello spaccio.

Il piano di azione è stato sviluppato dai finanzieri della compagnia di Terracina che, attraverso mirati monitoraggi del territorio e servizi di appostamento, hanno rinvenuto la sostanza stupefacente, 2 chili di hashish, nella disponibilità di un uomo di San Felice Circeo. Insieme alla droga ritrovata all'interno dell'appartamento sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente era destinato a rifornire alcune piazze di spaccio del territorio.

Accanto all'azione di polizia economico finanziaria, l’intervento delle Fiamme Gialle è finalizzato anche alla tutela della parte "sana” della società e della collettività, con azioni mirate per prevenire fenomeni di particolare allarme sociale e pericolosità per la sicurezza pubblica e la salute dei più giovani, come il traffico illecito di sostanze stupefacenti.