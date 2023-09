Infezione da zanzara, due nuovi casi sul litorale pontino

Nuovi casi di infezione da zanzara si sono registrati negli ultimi giorni a San Felice Circeo. A darne comunicazione al Comune interessato è stata la Asl di Latina che ha registrato due episodi di arbovirosi, una malattia infettiva che viene trasmessa dalla zanzara e di conseguenza ha chiesto all’amministrazione cittadina l’esecuzione di interventi di disinfestazione che sono già stati avviati.

Si tratta in particolare di tre interventi da eseguirsi in tre giorni consecutivi, che in parte sono già stati eseguiti. Il sindaco di San Felice Monia Di Cosimo ha emanato immediatamente due ordinanze di integrazione, disponendo l’esecuzione degli interventi secondo quelle che sono le disposizioni vigenti. Analogamente, a livello precauzionale ed evitando pertanto allarmismi, una disinfestazione straordinaria verrà eseguita anche sul resto del territorio comunale. In aggiunta, con una ulteriore ordinanza sono state disposte misure precauzionali che i privati dovranno osservare sino alla fine di ottobre per contrastare la proliferazione di zanzare, come, ad esempio, l’eliminazione di acque stagnanti e accortezze analoghe.

Ad agosto, sempre al Circeo, era stato accertato un caso di virus Dengue portato da una donna che aveva effettuato un viaggio in Africa e al ritorno aveva brevemente soggiornato nella località del litorale pontino.